Steigende Infektionszahlen: Müssen Halles Gastwirte ihre Lokale bald schließen?

3G? 2G? 2G Plus? Halles Wirte stehen erneut vor schwierigen Zeiten. Und vor der Angst, aufgrund der Corona-Zahlen ihre Lokale schließen zu müssen.

Halles Gastronomen greifen angesichts steigender Inzidenzen zur Selbsthilfe: In vielen Lokalen gilt 3G, andere wenden freiwillig bereits 2G an.

Halle (Saale)/MZ - „Liebe Gäste“, ist mit weißer Farbe auf die Fensterscheibe des kleinen Eck-Cafés „Mitte Ende Mai“ am Uniring geschrieben, in dem sich die Cafébesucher zumeist an Zweiertischen gegenüber sitzen und leckeren Kuchen, Suppe oder ein Glas Wein genießen. „Wir wissen nicht, wie es anders gehen soll. Ab 9.10. Innen 2G“, werden die Hereinkommenden, die zudem freundlich zum Warten wie auch zum Bereithalten der Nachweise gebeten werden, informiert.