Steigende Impfquote bei Kindern in Halle

Das Impfzentrum in der Pera-Straße in Halle ist bis Donnerstag täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Halle/MZ - In Halle sind am Sonntag 667 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt worden. Davon entfielen 371 Impfungen auf Kinder zwischen fünf und elf Jahre. Das teilte die Stadt zu Wochenbeginn mit. Demnach haben inzwischen 9,2 Prozent in dieser Altersgruppe ihre erste Spritze erhalten, während die Zweitimpfungsquote bei 2,4 Prozent liegt. Die Quote der Zweitimpfungen liegt für alle Hallenserinnen und Hallenser bei 74,9 Prozent. Indes sind 42,6 Prozent der Einwohner geboostert.

Bis Donnerstag ist das städtische Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Termin ist dafür nicht nötig. Der Standort in der Burgstraße ist am Dienstag und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Angaben der Stadt am Montag auf 324,26 Fälle gestiegen, das sind 10,89 mehr als am Vortag. Insgesamt 53 Neuinfektionen hat die Stadt zu Wochenbeginn gemeldet. Indes wartet die Stadtverwaltung noch darauf, dass Bund und Länder neue Quarantäne-Regelungen bekannt geben.