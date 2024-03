Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Im Hauptbahnhof in Leipzig läuft eine Uhr rückwärts. Tausende Reisende werden dort seit Monaten auf den Start der Fußball-EM am 14. Juni eingestimmt. Und während in der Messestadt als Spielort bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen (siehe „Augustusplatz wird zur Fanzone“), spielt das sportliche Großereignis nur eine Marathonstrecke entfernt in Halle bislang in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle.