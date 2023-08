Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Moritz staunt. Der Vierjährige steht vor der „Zelle der Versöhnung“ in der Kirche St. Georgen am Glauchaer Platz, betrachtet fasziniert das Farbenspiel in dem kugelartigen Gebilde. Die Texte darauf kann er noch nicht lesen, es geht darin um Versöhnung. Aber was das ist, weiß der kleine Hallenser, der mit seinen Eltern am Samstagabend zur Halleschen Nacht der Kirchen gekommen ist. Neulich habe er sich im Kindergarten mit Wilhelm um das rote Spielzeugauto gestritten. Und dann? „Erst durfte er damit fahren und dann ich.“