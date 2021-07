Staugefahr wegen Baustellen in Halle - Wird Autobahn A14 zur Staufalle?

Halle (Saale)/MZ/dsk - Die Sperrung des Glauchaer Platzes in Halle hat am Montag vor allem im Nordwesten der Stadt zu einem Verkehrschaos geführt – aber auch außerhalb von Halle droht jetzt Staugefahr. So soll ab 22. Juli die Landesstraße 50 im Bereich Morl/Grube Ferdinande saniert werden. Die Baustelle beginnt an der Baumschule vor dem Ortseingang Gube Ferdinande und endet am Beiderseer Berg.

Wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte, soll der gesamte Lkw-Verkehr über die A14 umgeleitet werden. Pkw sollen über die Landesstraße 145 nach Plötz und von dort nach Löbejün ausweichen. Laut Ministerium soll die Straße ertüchtigt werden, weil sie unter anderem benötigt wird, um Material für den Weiterbau der A143 anzuliefern. Aber auch die A14 in Richtung Magdeburg wird zu Staufalle. Zwischen Löbejün und Könnern ist die Autobahn aufgrund von Sanierungsarbeiten auf einer Länge von 1,5 Kilometern voll gesperrt. Der gesamte Verkehr wird einspurig über die Tank- und Rastanlage Plötzetal an der Baustelle vorbeigeführt.