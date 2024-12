Zwischen dem Riebeckplatz und dem Rennbahnkreuz in Halle müssen veraltete Brücken ersetzt werden. Der Stadt droht für eineinhalb Jahre ein Verkehrschaos auf und um die Hochstraße zwischen Altstadt und Halle-Neustadt.

Kurz vor Weihnachten ging in Richtung Halle-Neustadt nichts mehr, weil die Zufahrt zur B80 gesperrt war. Im nächsten Jahr könnte es durch Großbaustellen für neue Brücken noch heftiger werden.

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor Weihnachten erlebten selbst die stauerfahrenen Hallenser ein Verkehrschaos, wie es die Stadt lange nicht verkraften musste. Am Rennbahnkreuz war die Zufahrt zur B80 gesperrt. Alle Autos Richtung Eisleben mussten über Neustadt. In Hauptverkehrszeiten ging auf der Hochstraße nichts mehr, auch der Glauchaer Platz war dicht. Es ist nur ein Vorgeschmack auf eine Großbaustelle, die es in sich hat.