Statt Golf: HFC-Stadion sollte an den Hufeisensee in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am 15. Juli 2015 steigt Sparkassenchef Jürgen Fox am Hufeisensee in einen gelben Bagger und gräbt mit der Schaufel in den Acker. Der damalige Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) und der einstige Präsident des Landesverwaltungsamtes und Vorsitzender des Landesgolfverbandes, Thomas Leimbach (CDU), stoßen mit einem Gläschen Sekt an. Gefeiert wird der Spatenstich für den Golfplatz.