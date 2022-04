Start für die„Eiserne Hochzeit“ am Rosengarten: Was das für Autofahrer in Halle bedeutet

Anfang Juli sollen die neuen Bahnbrücken eingehoben werden. Die Deutsche Bahn hat das Zeitmanagement geändert. Trotzdem geht es nun in die Endphase des Bauvorhabens. Wann die Bahnstrecke wieder in Betrieb genommen wird.

Halle (Saale) - Thomas Lukowiak blickt zur neuen „Argentinierbrücke“, die in der Kasseler Straße neben dem Bahndamm auf der Erde steht. „Eigentlich müsste man sie Sachsen-Anhalt-Brücke nennen“, sagt der verantwortliche Projektleiter für den Umbau des Bahnknotens Halle. Schließlich stamme die Konstruktion (wie die benachbarten Brücken) von einer Firma in Genthin, die Widerlager der neuen Rosengartenquerungen hat ein Unternehmen aus Bernburg gebaut. Es wird ernst in Halles Süden. Vom 9. bis zum 14. Juli ist die Merseburger Straße an der Baustelle wieder voll gesperrt. Dann wird „Eiserne Hochzeit“ gefeiert - die neuen Stahlbrücken werden eingehoben.