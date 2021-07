Starkregen sorgt für Verzögerungen auf Brückenbaustelle in Halle

Vorbereitungen zum Einbau der neuen Brücke über die Merseburger Straße in Halle am Rosengarten.

Halle (Saale)/MZ - Der Starkregen am Freitagabend hat den Zeitplan für den Einhub der neuen Bahnbrücken am Rosengarten in Halle deutlich zurückgeworfen. Ursprünglich sollten die beiden 134 Tonnen schweren Stahlbauwerke für die S-Bahn-Strecke in der Nacht auf der Baustelle ankommen. „Durch das Wetter mussten die beiden Schwerlasttransporte aber einen Umweg fahren, weil die Polizei die Lkw am Schkeuditzer Kreuz nicht auf die A9 gelassen hat“, sagte der verantwortliche Projektingenieur Thomas Lukowiak der MZ.

Aber auch die Umleitung habe zu Problemen geführt. So sei zunächst auf sächsischem Gebiet kein Begleitschutz der Polizei verfügbar gewesen. Durch die Verzögerungen hatten die Lkw-Fahrer schließlich ihre Lenkzeiten überschritten. „Wir gehen jetzt davon aus, dass die Transporte um die Mittagszeit in Halle sind und wir bis zum Abend dann die Brücken eingebaut haben“, so Lukowiak. Die Merseburger Straße ist wegen der Arbeiten noch bis Mittwochmorgen voll gesperrt.