Starke Impfnachfrage bei den Hausärzten: Öffnet in Halle bald wieder das Impfzentrum?

Anstehen für einen Infektionsschutz. Vor dem Impfzentrum am Bergmannstrost hatte sich am samstag eine lange Schlange gebildet.

Halle (Saale)/MZ - Von einer impfmüden Bevölkerung wie etwa in Sachsen ist in Halle nichts zu spüren. Auch am Samstag hatte sich wieder eine lange Schlange vor dem Klinikum Bergmannstrost gebildet. Trotz der herbstlich kalten Witterung harrten 347 Personen aus, um sich gegen das Coronavirus spritzen zu lassen.