Halle (Saale)/MZ - Die größte Kaffeehauskette der Welt ist jetzt auch in Halle mit einer Filiale vertreten. Am Freitag öffnete in der Haupthalle das neue Café. Mehrere Monate war zuvor der ehemalige Blumenladen im Eingangsbereich umgebaut worden. Halle ist der einzige Bahnhof in Sachsen-Anhalt, in dem das US-Unternehmen vertreten ist. Von 6 bis 20 Uhr ist dort täglich geöffnet. Für Gäste gibt es auch Freisitze vor dem Bahnhofsgebäude.