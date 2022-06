Star-Komponist Jeff Beal würdigt Filmkomponisten im Händelhaus

Halle (Saale)/MZ - In kleiner Runde wurde am Donnerstagabend in Halle nun schon zum achten Mal der Deutsche Filmmusikpreis im Händelhaus verliehen. Unter den Gästen: Jeff Beal. Der US-Amerikaner zählt zu den weltweit renommiertesten Filmkomponisten. Seine Werke sind unter anderem in den Serien „House of Cards“ und „Monk“ zu hören. Beal ist auch der erste internationale Ehrenpreisträger, der 2015 in Halle mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Nun kehrte er zurück in die Saalestadt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<