Vor der atemberaubenden Kulisse der Talmadge Memorial Bridge, die den Savannah River überspannt, gibt die Uni-Bigband eins ihrer Konzerte in Savannah. Perfekter Moment: Die Band spielt „Georgia On My mind“ – und im Hintergrund fährt die „Georgien Queen“ vorbei ...

Savannah/Halle (Saale)/MZ - - Was für ein Empfang für die Uni-Bigband aus Halle! Schon bevor die 30 Mitglieder der Band unter Leitung des langjährigen Bandchefs Hartmut Reszel und seines Nachfolgers Michael Lieb auf ihrer Konzerttournee in Savannah im US-Bundesstaat Georgia eingetroffen waren, wurde in den örtlichen Medien der halleschen Partnerstadt in den USA ebenso umfangreich wie gespannt-erwartungsfroh über die Band aus der Saalestadt berichtet. Nun, nachdem die jungen Bandmusiker etliche Auftritte absolviert haben, überschlagen sich Presse, Rundfunk und TV-Sender. „Great Job!“ heißt es laut Reszel, der die Reise für die Uni-Bigband bereits vor Jahren geplant und sich und der Band nun mit der Tournee einen Lebenstraum erfüllt hat, an den vielen, ganz unterschiedlichen Auftrittsorten.