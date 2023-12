Kurz vor der Stadtratssitzung in Landsberg am Donnerstagabend verkündet der Vorsitzende, dass er alle seine Ämter niederlegt. Die Überraschung scheint groß.

Normalerweise hat Frank Stolzenberg während der Stadtratssitzungen den Vorsitz inne. Am Donnerstag ändert sich das.

Landsberg/MZ - Nur wenige Stunden vor Beginn der letzten Stadtratssitzung in Landsberg in diesem Jahr hat der Vorsitzende, Frank Stolzenberg (parteilos), sein Amt niedergelegt. Für einige Mitglieder kam das völlig überraschend, genauso wie für den Bürgermeister, Tobias Halfpap (parteilos). „Ich habe die Anzeichen dafür nicht gesehen“, sagt Halfpap. Er bedauert den Rücktritt, der sich nicht nur auf den Vorsitz beschränkt, sondern auch seine Ämter als Stadtrat, Ortsbürgermeister von Peißen und Ortschaftsratsmitglied in Peißen betrifft. „Ich bedauere es sehr. Die kritische aber konstruktive Arbeit mit ihm, habe ich sehr geschätzt“, betont Halfpap.