Ein Konflikt zwischen Hochschulgruppen ist eskaliert. Nun werden öffentlich Vorwürfe gegen mehrere Personen erhoben, die für Linke und SPD im Sommer in den Stadtrat ziehen wollen.

Kommunalwahl in Halle 2024

Vier Kandidaten, die die Linken bei ihrem Stadtparteitag aufgestellt haben, stehen wegen Aussagen bei der Polizei in der Kritik.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Streit zwischen Studierenden an der Uni Halle schlägt hohe Wellen. Was zunächst als hochschulinterner Konflikt begann, beschäftigt mittlerweile die Polizei und Justiz. Außerdem geraten die Stadtverbände von Linken und SPD zunehmend unter Druck. Denn auch gegen Personen, die für diese beiden Parteien im Sommer in den Stadtrat ziehen wollen, werden auf der Internetplattform „Indymedia“ öffentlich Vorwürfe erhoben.