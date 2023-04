Die Fraktion Hauptsache Halle will weiter wachsen. OB Bernd Wiegand lobte die bisherige Arbeit.

Halle (Saale)/MZ - Die Fraktion Hauptsache Halle hat als erste Stadtratsfraktion ein konkretes Ziel für die Kommunalwahl im nächsten Jahr ausgegeben. Laut Fraktionsvorsitzendem Andreas Wels wolle man die Sitze der Fraktion von vier auf acht verdoppeln. Das verkündete der 48-Jährige per Pressemitteilung am Montag nach einer zweitägigen Strategiesitzung mit Fraktionsmitgliedern und Mitgliedern des Vereins Hauptsache Halle, der hinter der Wählergruppe steht. „Wir stehen für sachliche Debatten im Stadtrat und sind zuverlässige Ansprechpartner in den Stadtteilen“, sagt Wels.