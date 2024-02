Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Umbenennung eines Teilstücks des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße ist rechtmäßig. Das hat das Landesverwaltungsamt einem betroffenen Anwohner mitgeteilt, der sich über den Stadtratsbeschluss beschwert hatte. Für die Kommunalaufsicht gebe es keine Anhaltspunkte, um gegen den Beschluss vorzugehen. Der Stadtrat hat die Umbenennung des Straßenabschnitts auf Initiative von Linken, Grünen, SPD und Mitbürgern im Dezember mehrheitlich beschlossen. Seitdem hält die öffentliche Kritik an dieser Entscheidung an. Die CDU will den Beschluss in der kommenden Ratssitzung Ende Februar sogar aufheben.