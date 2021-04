Stadträtin Burkert wurde als Ärztin geimpft

Halle (Saale) - Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, die promovierte Medizinerin Silke Burkert, ist in ihrer Funktion als niedergelassene Hals-Nasen-Ohren-Ärztin gegen das Coronavirus geimpft worden - aber nicht im Rahmen des sogenannten „Ad-hoc-Verfahrens“ von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). Die MZ hatte in der Dienstagsausgabe über das Impfangebot Wiegands an den Stadtrat berichtet. Acht Kommunalpolitiker hatten sich daraufhin immunisieren lassen. Burkert gehörte nicht dazu, wie die Medizinerin betont.

Demnach hatte die Ärztin am 13. Februar im Klinikum Bergmannstrost ihre erste Spritze gegen das Virus erhalten. „Die Impfung erfolgte unter Beachtung der Priorisierung der Covid-19-Impfverordnung und auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission im Robert-Koch-Institut und stand in keinem Zusammenhang mit Burkerts ehrenamtlicher Tätigkeit als Stadträtin“, heißt es in einer Erklärung der SPD.

Der Impftermin habe zudem nach der Einstellung des „Ad-hoc-Verfahrens“ gelegen. „Wir hatten die Impfung von Frau Dr. Burkert und den damit verbundenen Zusammenhang bereits im Februar transparent gemacht“, sagte Eigendorf. Man weise als Fraktion deshalb Darstellungen entschieden zurück, die Burkert als „Impfvordränglerin“ in der Reihe der geimpften Stadträte zeigten. (mz/dsk)