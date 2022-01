Stadträte wollen Radverkehr mit Barometern in Halle zählen

In Städten wie Bonn und Berlin wird der Radverkehr bereits systematisch erfasst. Die SPD will, dass mit Hilfe von festen Messstellen auch in der Saalestadt mehr in das Radverkehrsnetz investiert wird.

In Halle soll der Radverkehr an festen Orten gezählt werden. Die Verwaltung lehnt den SPD-Antrag jedoch ab.

Halle (Saale)/MZ - Halle/MZ - Das Votum kam überraschend: Nachdem der Antrag der SPD-Fraktion zu Fahrradbarometern in zwei Fachausschüssen abgelehnt wurde, haben ihm die Stadträte am Dienstagabend im Finanzausschuss mehrheitlich zugestimmt. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob in Halle an verschiedenen Orten Messstellen aufgebaut werden können, die Radfahrer automatisch zählen.

„Wir müssen vorsichtig haushalten“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf während der Sitzung. Die Fahrradbarometer würden jedoch helfen, Investitionen besser abzuschätzen. Denn die Zählstellen liefern Daten, welche Strecken Radfahrer zu welchen Zeiten besonders stark nutzen. Daraus könnte man ableiten, welche Radwege ausgebaut werden sollten. Unterstützung bekamen die Sozialdemokraten unter anderem von den Grünen. „Alle Anträge, die den Radverkehr verbessern wollen, finden wir grundsätzlich gut“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft. Es müsse jedoch klar sein, wofür die Daten verwendet werden können.

Genau das ist jedoch einer der Kritikpunkte der Stadtverwaltung. „Wenn wir neue Verkehrsprojekte planen, brauchen wir eine umfangreiche Verkehrsraumanalyse“, sagte Norbert Schültke, neuer Fachbereichsleiter Mobilität. Demnach müsste der Verkehr an mehreren Tagen und gleichzeitig an verschiedenen Stellen untersucht werden. Das könnten einzelne Barometer nicht leisten. Die Verwaltung lehnt das Vorhaben aber auch wegen der Kosten ab. Ein Fahrradbarometer, der bereits in anderen Städten wie Bonn und Berlin eingesetzt wird, kostet etwa 25.000 Euro.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek wies zudem darauf hin, dass es sich bei den Barometern um eine neue freiwillige Leistung der Verwaltung handeln würde. In der aktuell angespannten Haushaltslage müssten solche Projekte abgelehnt werden. Neben der CDU gab es auch von der AfD eine Gegenstimme. Doch mit Grünen, Hauptsache Halle/Freie Wähler, Mitbürgern/Die Partei, Linken und SPD gab es genug Ja-Stimmen, um das Projekt weiter voranzutreiben.