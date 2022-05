Stadträte stimmen Verkauf des Grundstücks an die islamische Gemeinde in Halle zu

Der Finanzausschuss hat sich mehrheitlich dafür entschieden, das Grundstück in Neustadt an die islamische Gemeinde zu verkaufen. Die Baupläne können jetzt konkret werden.

Halle (Saale)/MZ - Der Verkauf des Grundstücks für den Neubau des islamischen Kulturzentrums in Neustadt ist beschlossen. Nach MZ-Informationen stimmten die Räte des Finanzausschusses am Dienstagabend mit knapper Mehrheit dafür, dass die Stadt das etwa 1.900 Quadratmeter große Grundstück neben dem bisherigen Kulturzentrum Am Meeresbrunnen an die islamische Gemeinde verkaufen soll. Dagegen stimmten CDU, AfD und FDP. Der Preis für das Grundstück beträgt 250.000 Euro.