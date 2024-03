Die AfD will den parteilosen Stadtrat und ehemaligen Opernsänger Olaf Schöder in den Aufsichtsrat der Bühnen Halle entsenden. Im Hauptausschuss fiel die Entscheidung knapp gegen Schöder.

Halle (Saale)/MZ - Der Hauptausschuss hat die Entsendung von Olaf Schöder für die AfD-Fraktion in den Aufsichtsrat der Bühnen Halle am Mittwoch mit einem Patt abgelehnt. Mit einer Ja-Stimme von der AfD und einer Nein-Stimme von den Linken sowie vielen Enthaltungen wurde der AfD-Antrag abgelehnt.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue konnte das nicht nachvollziehen. Er berief sich auf das Urteil der Gerichte, dass die Fraktion ein Recht habe, sachkundige Einwohner zu berufen und Stadträte in Aufsichtsräte zu entsenden. Dem Stadtrat stehe es lediglich zu, die Sachkunde der jeweiligen Person zu prüfen. „Bei Herrn Schöder ist diese unstrittig gegeben“, sagte Raue.

Schöder, der sich auch selbst in der Sitzung zu Wort meldete, hat sich über 40 Jahr in der Kulturpolitik in Halle engagiert und den ersten Personalrat in einem ostdeutschen Bundesland gegründet. Der Widerspruch im Hauptausschuss zu seiner Benennung treffe ihn hart. „Ich fühle mich ein bisschen beschädigt“, sagte Schöder.

Laut Linken-Stadträtin Katja Müller ist ihre Fraktion irritiert. Denn Schöder wolle für die AfD in den Aufsichtsrat ziehen, obwohl genau diese Partei die Kultur im Land massiv kürzen wolle. Schöder entgegnete, dass er nur für den Erhalt der Kultur kämpfen werde. Nach MZ-Informationen wird Schöder allerdings auch in der Kommunalwahl am 9. Juni für die AfD kandidieren.

Rechtsexperte Marco Schreyer bestätigte, dass die AfD einen Aufsichtsrat berufen darf. Die Sachkunde bei einem langjährigen Mitarbeiter der Bühnen infrage zu stellen, könne zudem schwierig werden. Im Stadtrat in der kommenden Woche steht eine erneute Abstimmung an.