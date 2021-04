Stadtrat Menke schreibt an Aufsichtsbehörde

Halle (Saale) - Mit seiner Rechtsanwaltskanzlei hat sich Stadtrat Johannes Menke (Hauptsache Halle/Freie Wähler) an das Landesverwaltungsamt gewendet. Menke fordert die Kommunalaufsicht auf, die Beschlüsse der Sonderstadtratssitzung am 7. April zu beanstanden und dafür Sorge zu tragen, „dass diese nicht umgesetzt werden“. Menke führt vermeintliche Fehler der Sitzung an.

So hält es der Politiker beispielsweise für rechtswidrig, dass hinter verschlossenen Türen über die Suspendierung des OB beraten und abgestimmt wurde. Außerdem würden keine zwingenden Gründe vorliegen, Wiegand die Führung der Dienstgeschäfte zu untersagen. Den OB zu beurlauben, sei nicht verhältnismäßig. (mz)