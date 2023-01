In seiner Januar-Sitzung diskutiert der Stadtrat darüber, wie die Innenstadt attraktiver werden könnte, ob ein neues Wohngebiet in Dölau entstehen soll und warum Dienstautos für Geschäftsführer in der Verwaltung überflüssig sind.

Der Stadtrat tagt zum letzten Mal in der Ulrichskirche. Ab Februar sollen die Sitzungen wieder im sanierten Saal des Stadthauses stattfinden.

14.30 Uhr: Neuer Stadtrat in den Reihen der CDU-Fraktion

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtratsvorsitzende Müller hat Guido Haak als neuen Stadtrat in der CDU-Fraktion vereidigt. Nachdem Steve Mämecke zum neuen Jahr sein Stadtratsmandat niedergelegt hatte, benannte die CDU Haak als Nachrücker. Haak übernimmt nun die beiden Aufsichtsratsposten bei der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis und der Stadion Halle Betriebs GmbH bekommen, die Mämecke innehatte. Haak bekommt auch den Sitz in der Arbeitsgemeinschaft „Ländlicher Raum“. In der Regionalversammlung der Planungsgemeinschaft Halle soll Mario Schaaf das Amt von Mämecke fortführen.

14.15 Uhr: Kritik am geplanten Wohngebiet in Dölau

Die geplante Bebauung in Dölau sorgte in der Einwohnerfragestunde ebenfalls für Kritik. Ein Anwohner beklagte, dass es kein aktuelles Konzept für das Regenwasser gibt. Dieses sei jedoch notwendig, wenn 90 weitere Einfamilienhäuser in dem Stadtviertel entstehen sollen. Es gebe zudem noch genug Flächen die brach liegen würden, neue Grünflächen müssten seiner Meinung nach daher nicht bebaut werden.

Baudezernent Rebenstorf erklärte, dass sich die Verwaltung bereits mit den Stadtwerken in Verbindung gesetzt habe, um sich mit dem Niederschlagkonzept zu beschäftigen. Das habe jedoch keine Auswirkungen auf die Bebauungspläne, die aktuell im Stadtrat beschlossen werden sollen.

14.05 Uhr: Wird das Areal am Sophienhafen zugebaut?

Der erste Fragesteller kritisierte die geplante Bebauung am Sophienhafen. Demnach soll die Fläche im Süden des Hafens ähnlich wie das nördliche Gebiet gestaltet werden. Neun Gebäude sollen dort entstehen, eines davon sogar noch drei Meter höher als das derzeit höchste Gebäude rund um den Sophienhafen. „Ich bitte darum, dass sich die Stadträte das Areal zunächst anschauen, bevor sie über den Bebauungsplan abstimmen“, sagte der Einwohner.

Baudezernent René Rebenstorf bot dem Bürger an, zu einem persönlichen Gespräch in der Verwaltung eingeladen zu werden, um Detailfragen des Bebauungsplans zu besprechen.

14 Uhr: Die Sitzung beginnt

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) hat die Januar-Sitzung des Stadtrats in der Ulrichskirche mit der Einwohnerfragestunde eröffnet. Es soll die letzte Sitzung in der Kirche sein. Ab Februar will der Stadtrat wieder im renovierten Saal des Stadthauses tagen.

Vor der Stadtratssitzung in der Ulrichskirche haben Bürger gegen die geplante Erweiterung des Flughafens Leipzig/Halle protestiert. Foto: Steffen Schellhorn

13.30 Uhr: Protest vor der Ulrichskirche

Mehrere Bürger haben vor der Ulrichskirche gegen die geplante Erweiterung des Flughafens Leipzig/Halle demonstriert und Plakate aufgehängt. Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter, die auf dem Weg zur Stadtratssitzung waren, mussten an dem Protest neben der Eingangstür der Kirche vorbeigehen.