Stadtrat Halle Ticker: Sicherheitskonzept und Umbau der Elsa-Brändström-Straße auf der Tagesordnung

In der Konzerthalle Ulrichskirche findet wieder die Sitzung des halleschen Stadtrates statt.

Halle (Saale)/MZ - Die Plenumssitzung des halleschen Stadtrates findet am Mittwoch wieder in der Konzerthalle Ulrichskirche statt. Auf der Tagesordnung stehen mehrere bedeutsame Entscheidungen. Unter anderem soll ein neues Sicherheitskonzept für die Stadt verabschiedet werden und die Abstimmung über den geplanten Ausbau der Elsa-Brändström-Straße steht an.

14:03 Uhr - Einwohnerfragestunde

Die Sitzung beginnt - wie immer - mit einer Einwohnerfragestunde.

Der Vorsitzende des Vereins „Mieterrat“ tritt ans Mikrofon und fragt, warum er, beziehungsweise sein Verein nicht zum „runden Tisch wohnen“ eingeladen wurde, der Anfang Juli zum ersten Mal zusammenkommen soll. René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, sagte, dass der Stadt die Aktivitäten des Mieterratsvereins bekannt seien, man sich aber dagegen entschieden habe, den Verein zum runden Tisch einzuladen, weil die Verwaltung den Verein nicht als ausreichend in der Stadt vertreten sehe.

Als nächstes spricht ein Jugendlicher, der davon berichtet, wie er und ein anderer Jugendlicher nachts auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten überfallen und schwer verletzt wurden. Er fragt, was die Stadt tun will, um solche Vorfälle künftig zu verhindern. Die Frage zielt auf den Tagesordnungspunkt „Sicherheitskonzept“ ab, der im laufe der Sitzung noch diskutiert werden soll. Grundsatzreferent Oliver Paulsen antwortet, dass für Straftaten die Polizei zuständig sei und die Stadt immer nur unterstützend tätig sein könne.

14:28 Uhr - Schweigemoment

Die Ratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) bittet alle Anwesenden, einen Moment aufzustehen und an den Ende Mai verstorbenen ehemaligen FDP-Stadtrat Dr. Hans-Dieter Wöllenweber zu denken.