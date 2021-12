Stadtrat Halle (Saale) Ticker: Wird der Haushalt genehmigt?

An diesem Mittwoch diskutieren die Stadträte in der Händelhalle über den Haushalt für 2022, Steinschüttungen am Saaleufer und einen fünften Beigeordneten.

Der Stadtrat tagt an diesem Mittwoch wieder in der Händelhalle.

15 Uhr: Stadtrat stimmt gegen fünften Beigeordneten

Halle (Saale)/MZ - Der Stadtrat hat mehrheitlich gegen einen fünften Beigeordneten für Halle gestimmt. Linke und CDU hatten beantragt, einen weiteren Beigeordneten einzustellen, um die Aufgaben in der Verwaltung besser aufteilen zu können. „Wir sind der Meinung, dass in der Verwaltung zwar gute Arbeit geleistet wird, diese aber noch verbessert werden kann“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek. So sollte sich ein fünfter Beigeordneter mit den Themen Wirtschaft, Klima und Digitalisierung beschäftigen. In Halle gibt es aktuell vier Beigeordnete. Zum Vergleich: In Magdeburg stehen sechs Beigeordnete an der Verwaltungsspitze. Unterstützung bekam der Antrag von der FDP und von Mitbürgern/Die Partei.

Viele Stadträte stimmten jedoch gegen den Vorschlag. „Wir sehen weiterhin keinen Bedarf für weiteren Beigeordneten“, sagte Andreas Wels, Fraktionschef von Hauptsache Halle/Freie Wähler. Halle müsse sparen und könne derzeit kein Geld für zusätzliches Personal ausgeben. Ein weiterer Beigeordneter würde die Stadt etwa 200.000 Euro kosten. Johannes Menke (Freie Wähler) kritisierte, dass so ein Vorstoß aus der Verwaltung und nicht dem Stadtrat kommen müsste.

Auch die Grünen lehnten den Vorstoß ab. „Wir denken, dass die Arbeitsebene im Dienstleistungszentrum gestärkt werden sollte, um zum Beispiel mehr für den Klimaschutz in Halle zu tun“, sagte Grünen-Chefin Melanie Ranft. Außerdem würden die aktuellen Beigeordneten eine sehr gute Arbeit leisten. Ablehnung kam auch von der AfD. Für ein positives Votum hätte der Antrag 29 Ja-Stimmen gebraucht. Er erhielt allerdings nur 23 Ja-Stimmen, neben 22 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

14.30 Uhr: Bürgermeister dankt Stadträten

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) dankte bei seinem Bericht, den er zu Beginn jeder Sitzung hält, allen Stadträten für die „gute Zusammenarbeit“ im abgelaufenen Jahr. Er wünschte außerdem allen ein frohes Weihnachtsfest.

14 Uhr: Die Sitzung beginnt

Die Stadtratssitzung in der Händelhalle hat begonnen. Noch vor dem Haushalt für 2022 sollen die Stadträte nun darüber abstimmen, ob Halle einen fünften Beigeordneten braucht. Den Antrag stellten Linke und CDU gemeinsam. Laut der Beschlussvorlage gibt es so viele Aufgaben in der Stadt, dass eine weitere Führungskraft in der Verwaltung gebraucht wird. Die anderen Fraktionen sind jedoch dagegen, um keine zusätzlichen Kosten für 2022 zu verursachen.