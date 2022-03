++TICKER STADTRAT MÄRZ++ Stadtrat Halle (Saale) Ticker: Räte stimmen zum ersten Mal elektronisch ab

In dieser Stadtratssitzung tritt die neue Geschäftsordnung in Kraft. Die Stadträte sollen von nun an elektronisch ihr Votum abgeben, um Zeit zu sparen. Außerdem werden kontroverse Debatten zum Mietspiegel und zur russischen Städtepartnerschaft erwartet.