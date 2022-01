++TICKER STADTRAT JANUAR++ Stadtrat Halle (Saale) Ticker: Corona-Kritiker stellen Antrag im Stadtrat

An diesem Mittwoch diskutieren die Stadträte in der Ulrichskirche über eine Wettkampfstrecke im Osendorfer See, ein neues Wohngebiet in Dölau und Fahrradbarometer. Zudem haben Corona-Kritiker eine Aktion angekündigt.