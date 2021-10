Stadtrat Halle: Mietspiegel soll kommen - Debatte um Mückenplage

Die Stadtratssitzung im Oktober findet wieder in der Händelhalle statt.

Halle (Saale)/MZ - Die MZ berichtet ab 14 Uhr aktuell aus der Händelhalle von der Sitzung des Stadtrats. Unter anderem soll das Kleingartenkonzeption, das Neubauprojekt Bildungscampus in Halle-Neustadt sowie die Stadtratssitzung besprochen werden.

15.19 Uhr: Änderung der Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr

Nach Kritik des Landesverwaltungsamts hat der Stadtrat beschlossen, die Entschädigung des Stadtjugendfeuerwehrwarts von 200 Euro auf 110 Euro pro Monat zu senken. Viele Stadträte würden gerne an der höheren Entschädigung festhalten, diese sei laut Landesverwaltungsamt allerdings nicht mit der Kommunalentschädigungsordnung vereinbar - sprich rechtswidrig.

15.07 Uhr: AfD-Stadtrat kritsiert Drohnenshow am 3. Oktober

AfD-Stadtrat Alexander Raue beklagt in der Aussprache zum Bericht des Bürgermeisters, dass viele Bürger die Drohnenshow am 3. Oktober nicht richtig sehen konnte. Er und viele andere seien hinter den abgesperrten Bereich den Felsen hochgeklettert, um die Show zu sehen. „Dort bestand große Unfallgefahr“, sagt Raue. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) entgegnet, dass die Bürger sich selbst in die Gefahr begeben haben. Er könne verstehen, dass viele das Spektakel sehen wollten. Die Medien hätten jedoch sehr intensiv darüber berichtet.

14.41 Uhr: Stadtrat hält Schweigeminute

Der Stadtrat gedenkt dem ehemaligen CDU-Stadtrat Jürgen Busse. Er ist im Alter von 78 verstorben. Busse saß von 2009 bis 2014 für die CDU im Stadtrat. Er war vielen Bürgern zudem als Markthändler bekannt. Außerdem erinnert die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) an Stefan Voß. Er war von 2008 bis 2018 Marketing-Chef der Stadt und ist im Alter von 55 Jahren verstorben.

14.25 Uhr: Soll die Stadt gegen Mücken angehen?

Aufenthalt im Garten unmöglich? Weil ein Bürger wegen der vielen Mücken im Sommer den Aufenthalt in Garten und Natur kaum genießen konnte, schlägt er in der Einwohnerfragestunde eine Bekämpfung der Insekten mit ökologisch verträglichen Mitteln vor.

Dies sei in anderen Städten gängige Praxis. Beigeordneter Rebenstorf sieht dafür keinen Bedarf. Er könne die vom Bürger geschilderte Dramatik angesichts der Mücken nicht nachvollziehen und sehe keinen Handlungsbedarf von Seiten der Stadt.

14.20 Uhr: Mietspiegel kommt noch in diesem Jahr

Lothar Rochau, Ombudsmann für Soziales, will in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats wissen, warum der neue Mietspiegel für Halle noch nicht veröffentlicht wurde. Der Mietspiegel sei bereits mit den städtischen Wohnungsgenossenschaften diskutiert worden.

Beigeordneter René Rebenstorf erklärt daraufhin, dass der Mietspiegel derzeit noch erarbeitet wird. Die Verwaltung werte die Daten für den Mietspiegel aus, eventuell müssten noch weitere erhoben werden. Die Stadträte sollen im November über den aktuellen Stand informiert werden. Laut Rebenstorf könnte der Mietspiegel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.