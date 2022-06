Stadtrat Halle: Ist der eifrigste Fragesteller ein engagierter Bürger - oder ein Querulant?

Torsten Fritz hat kein Mandat im Stadtrat. Trotzdem nimmt er an sämtlichen Sitzungen teil, um das Gremium zu konfrontieren. Dabei eckt er oft an.

Halle (Saale)/MZ - Es steht nur ein Name auf der Liste: Torsten Fritz. Kein anderer Bürger will im Jugendhilfeausschuss des Stadtrats eine Frage stellen. Der 56-Jährige tritt im Kleinen Saal des Stadthauses an das Mikrofon. Er tippt sein Handy an und überprüft die Uhrzeit - genau drei Minuten darf er in der Einwohnerfragestunde reden und eine Nachfrage stellen. Er holt tief Luft und richtet den Blick dann auf den Ausschussvorsitzenden Detlef Wend. Kurz darauf kommt es zum Schlagabtausch zwischen den beiden.