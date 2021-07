Stadtrat Halle heute: Es geht um einen Misstrauensantrag und Leuchtturmprojekte

Stadtrat am 13.06.2021 in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Der letzte Stadtrat vor der politischen Sommerpause in Halle beginnt am Mittwoch mit einem Misstrauensantrag der AfD-Fraktion gegen die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke). Die AfD will Müller abwählen lassen, wirft ihr unter anderem Parteilichkeit in ihrer Amtsführung vor. Außerdem soll Müller dafür verantwortlich sein, dass im Zuge der Impfaffäre interne Informationen an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Mehrere Fraktionen haben daraufhin der Vorsitzenden den Rücken gestärkt und die AfD scharf kritisiert. Eine Mehrheit für den AfD-Antrag ist illusorisch.

Inhaltlich stechen zwei Schwerpunkte heraus. So soll der Stadtrat im Zuge des Strukturwandels drei Leuchtturmprojekte auf den Weg bringen: die Erschließung des Star Parks II, die Entwicklung des RAW-Geländes sowie der Bau eines Forschungszentrum für nachhaltige Materialien und erneuerbare Energiegewinnung (CSME) auf dem Weinbergcampus. Neben diesen millionenschweren Investitionsvorhaben, die Tausende neue Jobs bringen sollen, gibt es weitere Projekte im Zuge des Kohleausstiegs. Allerdings befinden sie sich noch in der Vorberatung.

Ein weiterer wichtiger Beschluss soll die Weichen für die Entwicklung von weiterem Wohnraum in Halle stellen. Dazu soll die Verwaltung ermächtigt werden, entsprechende Flächen in der Stadt zu suchen und bis 2040 auch zu entwickeln. Darunter sind neue Standorte für Eigenheimsiedlungen in Bruckdorf und Lettin. Potenzial hat laut Stadt auch ein Areal am Dautzsch. Allerdings soll es nur als „Vorrat“ dienen und laut dem Beigeordneten für Stadtentwicklung, René Rebenstorf, nicht zeitnah entwickelt werden. Insgesamt könnte Platz bis zu 3.500 Eigenheime geschaffen werden.

Wir berichten hier ab 14 Uhr direkt aus der Georg-Friedrich-Händel-Halle von den aktuellen Debatten und Entscheidungen im Stadtrat.