Inés Brock gibt das Ja-Wort auf einem Schiff

Halle (Saale)/MZ - Die Wellen der Liebe schlagen bei Inés Brock in diesem Sommer besonders hoch. Die Grünen-Stadträtin hat am 23. Juli auf dem Segelschiff „Elegant“ in einer Bucht vor Hiddensee ihren Partner Lutz Harder geheiratet. Um diesen neuen Lebensabschnitt auch nach außen kenntlich zu machen, trägt die 57-Jährige von nun an den Doppelnamen Brock-Harder.

