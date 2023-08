Das Ausweichquartier in Trotha wird noch länger gebraucht. Welche Schulen dort als nächstes einziehen.

Stadt will Schulcontainer in der Mötzlicher Straße kaufen

Schulbildung in Halle

Der Schulcontainer in der Mötzlicher Straße wird auch in den kommenden Jahren als Ausweichquartier genutzt.

Halle (Saale)/MZ - Neben der Netto-Filiale in der Mötzlicher Straße in Trotha steht der große Schulcontainer. Seit knapp fünf Jahren ist dort die Grundschule „Hans-Christian Andersen“ untergebracht – länger als ursprünglich geplant. Da das Ausweichquartier auch weiterhin für Halles umfassendes Schulsanierungsprogramm gebraucht wird, will die Stadtverwaltung den Modulbau nun für rund 1,5 Millionen Euro kaufen. Bisher mietet sie die Räume für den Unterricht.