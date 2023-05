Die Stadt will die Gebühren für Kita und Hort erhöhen. Das sagen Betroffene, Elternvertreter und freie Träger.

Stadt will Kita-Gebühren erhöhen: Was betroffene Familien dazu sagen

Betreuung in Halle

Die Gebühren für einen Betreuungsplatz in Krippe, Kita und Hort sollen sich ab dem Sommer erhöhen.

Halle (Saale)/MZ - Eltern sollen ab August für einen Betreuungsplatz im Kindergarten und im Hort rund 20 Prozent mehr bezahlen. Die Verwaltung will die Kostenbeiträge in der Kita aus verschiedenen Gründen anheben. So sei die Satzung zuletzt 2014 angepasst worden. Seitdem hätten sich die Kosten für den Betrieb der Einrichtungen erhöht. Vor allem die höheren Personalausgaben müssten abgefedert werden, um weiterhin allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können.