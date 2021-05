Stadt verschickt Unterlagen zur Briefwahl an Hallenser

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat damit begonnen, die Benachrichtigungen für die Landtagswahl und den Bürgerentscheid zur weitestgehend autofreien Altstadt am Sonntag, 6. Juni, zu verschicken. Bis zum 16. Mai sollen alle Einwohner die Unterlagen erhalten, kündigte die Stadt am Dienstag an.

Vorbereitungen zur Landtagswahl: Etwa 181.000 Personen erhalten Unterlagen zur Briefwahl

Die Benachrichtigungen für die Landtagswahl werden an etwa 181.000 Personen verschickt. Das Mindestwahlalter liegt bei 18 Jahren. Die Unterlagen zum Bürgerentscheid für die Altstadt erhalten hingegen rund 189.000 Deutsche und EU-Ausländer, die mindestens 16 Jahre alt sind. Bei der Landtagswahl hingegen sind nur deutsche Staatsbürger zugelassen.

Die Stadt versendet zudem Hinweise über die Hygieneregeln in den Wahllokalen. Dazu zählen beispielsweise das verpflichtende Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (FFP2 oder OP-Maske) sowie das Einhalten der Abstandsregeln von 1,5 Metern im Wahllokal. Den Wählern wird zudem empfohlen, nach Möglichkeit eigene Kugelschreiber mitzubringen. Dem Benachrichtigungsschreiben ist außerdem ein Infoblatt zur Bewerbung als Wahlhelfer beigelegt. So sucht die Stadt für die Bundestagswahl am 26. September noch Helfer. (mz)