Stadt stellt Idee für neuen „Masterplan“ für den Riebeckplatz in Halle vor

Mit einem neuen Konzept will sich die Stadt dem Gebiet zwischen Riebeckplatz und Thüringer Bahnhof widmen. Wird Halles größter Kreisel umgebaut?

Halle (Saale)/MZ - Der Riebeckplatz zwischen Hauptbahnhof und Leipziger Straße hatte schon viele Namen. Im Mittelalter hieß er Galgtorvorplatz, später Leipziger Platz und Thälmannplatz. Manch ein Hallenser nennt ihn auch „größtes innerstädtisches Autobahnkreuz“, was zwar sachlich nicht ganz korrekt ist, aber zumindest das Gefühl beschreibt, dass der Verkehrsknoten wohl bei vielen Menschen auslöst. Dass das Areal aus städtebaulicher Sicht noch verbesserungswürdig ist, darüber sind sich wohl fast alle einig. Die Stadtverwaltung will nun einen erneuten Schritt wagen, den Platz langfristig umzugestalten und vor allem besser in das umliegende Stadtgebiet zu integrieren. Dazu soll der sogenannte „Masterplan Riebeckplatz“ erstellt werden.

Wie René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, am Dienstag im Planungsausschuss erklärte, brauche das komplette Gebiet vom Riebeckplatz über den Hauptbahnhof und das RAW-Gelände bis hin zum alten Thüringer Bahnhof ein „kooperatives Planwerk“. Gemeint ist damit ein Konzept, in dem auf lange Zeit die Entwicklungsziele festgelegt werden, an denen sich dann Investoren, Bauherren oder auch Stadträte und Anwohner orientieren können.

„So ein Plan erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit“, sagt Rebenstorf. Es sei auch keine explizite Aussage zu einer bestimmten Architektur. Es gehe vielmehr um die Basis, wie Infrastruktur, Grün und Mobilität. Grundsätzlich müsse es vor allem für Fußgänger und Radfahrer einfacher möglich sein, sich zwischen Innenstadt und den östlichen Vierteln wie Freiimfelde oder später dem RAW-Gelände hin und her zu bewegen. „Die Bahntrasse stellt eine gewisse Barriere dar“, sagt Rebenstorf. Er sprach von einem „Brückenschlag“, den es zum RAW-Gelände geben müsse.

Dass der gesamte Riebeckplatz noch einmal umgebaut wird, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Auch die umliegenden Hochhäuser der Wohnungsunternehmen, die teilweise erst vor kurzem fertiggestellt wurden oder noch saniert werden, bleiben wohl zumindest für die nächsten Jahrzehnte stehen.

Aktuell sei man noch dabei, die Grundlagen für das neue Konzept zusammenzutragen und man setzt auf die Mitarbeit aus der Bevölkerung. Laut Rebenstorf soll noch in diesem Frühjahr die Auftaktveranstaltung für eine umfassende Bürgerbeteiligung stattfinden. Insgesamt soll die Erstellung des Konzeptes rund anderthalb Jahre dauern und am Ende im Stadtrat beschlossen werden.

Einige Andeutungen, wie die langfristigen Ziele des „Masterplans“ aussehen könnten, gab der Beigeordnete allerdings schon am Dienstag. So müsse man sich den Kreisverkehr „noch mal vertieft“ anschauen. Mit der aktuellen Situation ist er nicht zufrieden. Der Durchgangsraum in der Mitte des Riebeckplatzes solle deshalb so gestaltet werden, „dass dort tatsächlich urbane Qualität möglich wird“.

Auch das Gelände des alten Maritim-Hotels am südwestlichen Ende des Riebeckplatzes soll künftig eine wichtige Rolle spielen. Dass das ehemalige Luxushotel abgerissen werden soll, steht fest, aber wie genau ein Neubau aussehen soll, ist noch unklar. Die Stadt will für das Grundstück einen städtebaulichen Wettbewerb durchführen lassen. Details dazu verriet Rebenstorf am Dienstag nicht.