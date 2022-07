Stadt sperrt ab August die Regensburger Straße in Ammendorf

Halle (Saale)/MZ - In den Sommerferien kommt in Halle eine weitere Straßengroßbaustelle hinzu. So soll ab 1. August die Regensburger Straße in Ammendorf zwischen Bahnhofstraße und Radeweller Straße saniert werden. „Aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften muss die Erneuerung der Fahrbahn unter Vollsperrung erfolgen“, teilte die Stadt mit. Vermutlich werde der Abschnitt drei Wochen dicht sein. Um die Einschränkungen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu minimieren, habe man die Sommerferien als Bauzeitraum gewählt.

