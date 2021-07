Stadt schaltet Impftermine für erste Juli Woche in Halle frei

Halle (Saale) - Aufgrund der veränderten Nachfragesituation kann die Stadt Halle (Saale) weitere Erstimpf-Termine zur Verfügung stellen. Für den Zeitraum von Mittwoch, 7. Juli 2021, bis Mittwoch, 14. Juli 2021, werden heute je 300 weitere Impftermine pro Tag freigeschaltet. Die Buchung kann erfolgen über die Hotline 116117 oder das Portal www.impfterminservice.de.

Die Stadt kann aufgrund der geringen Nachfrage weitere Impftermine für Hallenser zur Verfügung stellen. Wie die Verwaltung auf ihrer Webseite mitteilte, werden für den Zeitraum zwischen Mittwoch, 7. Juli 2021 bis Mittwoch, 14. Juli 2021, ab Freitag je 300 weitere Impftermine pro Tag freigeschalten.

Aktuelle Corona-Zahlen in Halle

Am Freitag sind in Halle erneut keine Neuinfektion zu verzeichnen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 2,09, so die Stadt. Aktuell gibt es zehn infizierte Personen in der Stadt. Zwei Personen werden in den Kliniken, diese werden auf den Intensivstationen versorgt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.752 infizierte Personen, davon sind 11.387 wieder genesen. Bislang sind 233.300 Personen immunisiert, wobei 137.199 mit der ersten Dosis und 96.101 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.