Stadt plant Teilabriss der Grundschule in Halle-Neustadt

Der Bildungsausschuss des Stadtrats Halle hat am Dienstag getagt.

Halle/MZ - Die Grundschule „Rosa Luxemburg“ in der Trakehnerstraße in Halle-Neustadt soll zum Teil abgerissen und mit einem Anbau versehen werden. Das hat die Verwaltung am Dienstag im Bildungsausschuss vorgeschlagen. Etliche Stadträte äußerten jedoch Bedenken zu den Plänen. Eine Entscheidung wurde vertagt.