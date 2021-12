Stadt meldet drei weitere Todesfälle

Halle/MZ - Zu Wochenenbeginn stellte sich die Frage, wie sich das vorerst letzte Einkaufswochenende unter der 3G-Regelung (ab diesem Montag gilt 2G in vielen Geschäften) und die letzte Chance, am Wochenende noch einmal in einem Club zu feiern, auf das Infektionsgeschehen auswirken werden.

Am Montag meldete die Stadt insgesamt 205 Neuinfektionen, 72 mehr als in der Vorwoche. Davon waren 78 Personen und damit die meisten jünger als 18 Jahre, gefolgt von 61 Neuinfizierten im Alter von 30 bis 49 Jahren. Lediglich 26 Neuinfizierte gehörten zur Altergruppe der 19- bis 29-Jährigen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 806,45 Fälle, das sind 30,16 Fälle mehr als am Vortag. Laut Auskunft der Verwaltung sind drei weitere Personen an Corona gestorben. Die Patientenzahl ist zugleich leicht zurückgegangen auf 111 Patienten insgesamt, davon 39, die intensivmedizinisch behandelt werden. Die Krankenhausampel für die Kliniken in Halle steht nach wie vor auf gelb.

Im städtischen Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße wird an diesem Montag von 14 bis 16 Uhr ohne Termin geimpft. Am morgigen Dienstag sind dann an allen drei städtischen Standorten Impfungen ohne Termin möglich: Von 10 bis 16 Uhr im Impfzentrum Heinrich-Pera-Straße, von 15 bis 18 Uhr am Klinikum Bergmannstrost und von 16 bis 19 Uhr in der Burgstraße.