Von zehn Personen, die an der Grundschule am Kirchtor in häusliche Isolation mussten, dürfen acht wieder raus. Generelle Entwarnung gibt es noch nicht.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Ausbruch von Masern-Infektionen an zwei halleschen Schulen hat das Gesundheitsamt erste Quarantänen aufgehoben. Sie betreffen die Grundschule Kirchteich. Dort mussten sich zehn Personen in häusliche Isolation begeben.

In acht Fällen sieht das Gesundheitsamt keine Gefahr mehr, weil unter anderem Impfnachweise nun doch noch vorgelegt werden konnten. Zudem hätten Untersuchungen ergeben, dass fünf Betroffene gegen Masern immun seien. An der Berufsbildenden Schule Gutjahr bleiben alle fünf verhängten Quarantänen bestehen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Derweil seien dem Gesundheitsamt keine neuen Maserninfektionen gemeldet worden. In Halle hatte es zuvor sechs Jahre keine Masernerkrankungen gegeben.