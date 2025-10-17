Der Moschee-Neubau in Halle-Neustadt sorgt für Streit. Die Gemeinde erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadtspitze. Angeblich blockiert Oberbürgermeister Vogt persönlich die Baugenehmigung.

Stadt hält Baugenehmigung für Islamische Gemeinde zurück - das sind die Gründe

Auf diesem Grundstück neben dem alten Islamischen Kulturcenter in Neustadt soll der Neubau gebaut werden.

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich hätten auf der Freifläche hinter dem Islamischen Kulturcenter (IKC) in Halle-Neustadt schon längst die Bagger am Werk sein sollen. Zumindest hatte die Islamische Gemeinde fest damit gerechnet. Doch das geplante neue Gemeindezentrum mit Moschee und Gemeinschaftsräumen scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Die Stadt hat trotz jahrelanger Planungen noch immer keine Baugenehmigung erteilt. Die Gemeinde erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die Stadtspitze. Der Streit droht zu eskalieren.