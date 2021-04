Stadt Halle wird zum bunten Spielplatz

Halle (Saale) - Ein gelbes Lego-Männchen hängt an bunten Lego-Luftballons und fliegt mit seinem auf den Rücken geschnallten Lego-Flugapparat in die Höhe. Im Hintergrund zu sehen: der Rote Turm und die Marktkirche. Wir befinden uns also ganz klar in Halle. Die Sehenswürdigkeiten sind bekannt. Doch erst zusammen mit dem Lego-Männchen wird das Foto zu einem witzigen Schnappschuss. Und davon gibt es reichlich auf einer Instagram-Seite namens „der Legoan“.

Stets die passende Figur

Mehr als 700 Bilder wurden dort inzwischen hochgeladen. Das Prinzip ist dabei fast immer dasselbe. Eine Figur oder auch mal ein zusammengebautes Auto, Flugzeug oder Boot - stets aber von Lego - stehen im Vordergrund und sind passend zur Umgebung ausgewählt. So fliegt das Ballon-Männchen empor zu den Turmspitzen. Ein Mottoradfahrer steht auf dem Salzgrafenplatz bereit, um über den Asphalt zu sausen. Und ein Cowboy reitet an einem alten Fachwerkhaus vorbei. Auf die Art wird die Stadt zum Spielplatz. Zugleich wird Halle auf ganz neue Weise in Szene gesetzt.

Hinter „der Legoan“ steht Tom Babatz. Der 19-jährige Hallenser macht derzeit eine Ausbildung zum Sozialassistenten und ist riesiger Lego-Fan. „Mein erstes Lego hatte ich schon mit ein oder zwei Jahren.“ Mit Lego-Duplo, den Steinen für Kleinkinder, habe er angefangen. Von da an kam immer neues Lego dazu. „Es hat nie aufgehört. Meine Sammlung ist riesengroß.“

Inzwischen ist er bis zu exklusiven Sets vorgedrungen, die es nur in Lego-Läden gibt - und die auch ihren Preis haben. „Es ist ein teures Hobby“, sagt Tom Babatz. Deshalb schaue er nach Angeboten. Gerade die seltenen Teile würden aber im Wert steigen. Ein Ferrari etwa, den er für knapp hundert Euro gekauft habe, sei inzwischen das Doppelte wert. Doch alte Teile verkauft, um neue zu erwerben, habe er bisher nicht. „Ich habe alles behalten.“

Für Ältere geeignet

Freunde hätten ihm allerdings schon gesagt, Lego sei etwas für Kinder. „Aber das ist mir immer egal gewesen“, sagt er und erzählt, dass etwa im Leipziger Lego-Laden auch Leute über 30 Jahre sind. Sein Eindruck ist sogar: „Das Alter der Lego-Fans ist gestiegen.“

Ihn selbst fasziniert das Lego-Prinzip, er mag das Zusammenbauen vom ersten bis zum letzten Stein. Und ihm gefallen die Figuren mit all den kleinen Details. Seit er seine Lego-Instagram-Seite hat, hat Tom Babatz stets ein paar Figuren in einer kleinen Tüte dabei. Die tausche er regelmäßig aus. Wenn dann jemand zu einem seiner Bilder auf Instagram schreibt, das dies immer eine schöne Ablenkung für den Tag ist, dann freut ihn das. (mz/Denny Kleindienst)