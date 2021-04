Stadt Halle sperrt Festsaal des Stadthauses

Halle (Saale) - Der Festsaal im Stadthaus am Marktplatz ist ab sofort gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, sind bei Untersuchungen der Bausubstanz der nördlichen Fassade des Stadthauses Schäden an den Befestigungen der Stuckdecke des Festsaales festgestellt worden. Ein Sachverständiger für Standsicherheit hat die Sperrung des Festsaales empfohlen. Dieser Empfehlung sei die Stadt unverzüglich nachgekommen. Eine Alternative zur Sperrung gebe es nicht.

Von der Sperrung sei ausschließlichder Festsaal betroffen, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle anderen Bereiche des Stadthauses könnten nach aktuellem Stand ohne Einschränkungen weiter genutzt werden. Die öffentliche Übertragung von Gremien-Sitzungen des Stadtrates und der in Video-Konferenz tagenden Ausschüsse finden ab sofort im Kleinen Saal statt.

Die Stadt Halle bereite die Sicherung der Stuckdecke bereits vor. Die Reparaturarbeiten werden nach weiteren Untersuchungen voraussichtlich zwischen 19.Juli und 13. August 2021 stattfinden. Die Untersuchungen dienen der Vorbereitung einer angestrebten zügigen Gesamtsanierung des denkmalgeschützten, im Jahr 1894 eröffneten Versammlungs-, Sitzungs-und Festgebäudes. Die letzte Sanierung des Stadthausesliegt rund 30 Jahre zurück. (mz)