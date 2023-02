Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung plant, die Ludwig-Wucherer-Straße „sicherer und attraktiver“ zu machen. Das ging am Freitag aus einer Pressemitteilung hervor. Die wohl einschneidendste Veränderung an der Verkehrsader im Norden der Stadt besteht darin, in der gesamten Straße Tempo 30 einzuführen – statt bisher 50. Insgesamt 355.000 Euro will die Stadt in die verschiedenen Maßnahmen investieren, die voraussichtlich noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen.

