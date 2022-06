Stadt Halle hat 2021 kaum Geld für Klassenfahrten ausgegeben

Halle/MZ - Im Jahr 2021 hat die Stadt 65.000 Euro für Klassenfahrten und Tagesausflüge von Schülern ausgegeben, das geht aus einer Mitteilung des Geschäftsbereiches Bildung und Soziales hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Summe von 65.000 ist ein Bruchteil dessen, was 2019 bezahlt wurde (572.000 Euro). Der Grund für die geringen Ausgaben liegt in der Coronapandemie, die für einen starken Rückgang bei Fahrten und Ausflügen gesorgt hat. Auch die Kosten für Mittagessen gingen zurück (von 1,9 auf 1,5 Millionen Euro). Geld übrig hat die Stadt jetzt aber nicht, denn die Kosten trägt zum Großteil der Bund, der seine Zuwendungen an die Stadt entsprechend anpasst.

