Stadt erstattet Anzeige nach Baumfrevel am Landesmuseum

Halle/MZ/AHE - Nachdem nahe der Richard-Wagner-Straße illegal eine Linde gefällt worden ist, will die Stadtverwaltung Strafanzeige erstatten. Das teilte die Pressestelle am Montag auf Anfrage mit. Der abgehackte Baum unweit des Landesmuseums, der laut Stadt ersetzt werden soll, war am Wochenende entdeckt worden.

Ob es einen Zusammenhang zu dem Unbekannten gibt, der am späten Freitagabend mit einer Axt durch die Stadt zog, bleibt indes unklar. Passanten hatten die Polizei alarmiert, als der Mann zunächst durch die Innenstadt lief. Ein anderer Notruf soll später von Zeugen am Landesmuseum eingegangen sein. In der Folge wurde dort in einem Mülleimer eine Axt gefunden. Von dem Mann fehlte jede Spur. Auch der Einsatz eines Fährtenhundes führte nicht zum Erfolg. Bei dem Vorfall ist laut Polizeiangaben vom Wochenende niemand verletzt worden. Neue Erkenntnisse zum Hergang des Geschehens oder zu dem unbekannten Mann lägen nicht vor, hieß es am Montag.