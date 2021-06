Stadt bereitet nun ganzheitliches Mobilitätskonzept für Halle vor

Halle (Saale) - Mit 34,4 Prozent hat sich beim Bürgerentscheid am Sonntag die Mehrheit gegen den Beschluss des Stadtrates zur Umsetzung des Konzeptes für eine weitestgehend autofreie Altstadt Halle entschieden. 107.185 Hallenser hatten ihre Stimme abgegeben, davon waren 106.465 Stimmen gültig (99,33 Prozent), teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,8 Prozent.

Es gab 64.916 Ja-Stimmen und 41.549 Nein-Stimmen. „Die Stadtverwaltung dankt den Bürgerinnen und Bürgern für die rege Teilnahme am zweiten Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Halle.“ Im Ergebnis der Entscheidung werde die Stadtverwaltung das der Beschlussvorlage zugrundeliegende Konzept zur „weitestgehend autofreien Altstadt“ im Rahmen eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts (in Bezug auf die Gesamtstadt) einbinden, heißt es weiter.

Die Verwaltung bereite aktuell in einem Workshop-Verfahren – unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrats – einen Entwurf für ein ganzheitliches Mobilitätskonzept vor. Geplant sei, diesen ersten Entwurf des ganzheitlichen Mobilitätskonzepts nach der Sommerpause im Rahmen einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit vorzustellen und weitere Anregungen aus der Bürgerschaft einzubinden. (mz)