Durch die geplante Reform der Bundesregierung droht dem Elisabeth-Krankenhaus in Halle der Verlust Tausender Patienten. Geschäftsführer Peter Pfeiffer sieht die Existenz in Gefahr.

Halles zweitgrößte Klinik ist durch die Krankenhausreform in Gefahr, glaubt der Geschäftsführer.

Halle (Saale)/MZ - Die Bundesregierung will bis Sommer 2023 mit der Krankenhausreform eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung auf den Weg bringen. So lautet die Theorie. Doch die Pläne sorgen auch in Halle für Aufruhr. Das nach dem Uni-Klinikum zweitgrößte Krankenhaus der Stadt, das St. Elisabeth und St. Barbara, fürchtet jedenfalls um seine Existenz.