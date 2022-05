Spritpreise auf Rekordhoch: So reagieren Pendler und Unternehmen in Halle auf die Situation

Halle (Saale)/MZ - Tankdeckel auf, Zähne zusammenbeißen, Zapfpistole rein. Der Verkehr rauscht an der Tankstelle entlang, über die Ausfallstraße Richtung Feierabend. Wer anhält, braucht Sprit - koste es, was es wolle. Die Geschichten der Tankenden ähneln sich. Wütend sind sie, überrascht, dass der Preis so plötzlich gestiegen ist. Die meisten nehmen es stoisch, andere haben Tagträume von effizienteren Motoren. Das Personal berichtet, dass der eine oder andere sogar dem Jähzorn erliege und an der Kasse pöbele - öfter noch, als es an der Tankstellenkasse ohnehin passiere.