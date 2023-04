Halle (Saale)/MZ - Vladyslav Krot rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Als ihm eine Frage gestellt wird, versteckt sich der Siebenjährige schüchtern hinter dem Arm seiner Mutter Svitlana. Beide sprechen kaum Deutsch, sie sind erst mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine nach Halle geflüchtet. Doch das ist nicht das einzige, was die Familie belastet. Vlady, wie ihn alle nennen, leidet an einer Krebserkrankung.

